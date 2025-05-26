Hatayspor ligden düştü mü?

Hatayspor ligden düştü mü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. İkinci bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, son deplasman maçında 3 puan için mücadele etti. Ancak, Hatayspor'un ligden düşüp düşmediği merak konusu oldu. Peki, Hatayspor ligden düştü mü?.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Ligi ikinci bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler son deplasmanında üç puan için sahaya çıktı. Peki, Hatayspor ligden düştü mü?

HATAYSPOR LİGDEN DÜŞTÜ MÜ?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.

Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi: Bugün de karnımız doydu

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.