Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Ligi ikinci bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler son deplasmanında üç puan için sahaya çıktı. Peki, Hatayspor ligden düştü mü?

HATAYSPOR LİGDEN DÜŞTÜ MÜ?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 5-1 yenilen Atakaş Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 7 beraberlik 20 yenilgi alan Hatayspor haftayı 18. basamakta bitirdi. Hatayspor 19 puanda kalarak Adana Demirspor'un ardından ligde kalma barajını geçemeyen ikinci takım oldu.

Kalan tüm maçlarını kazansa dahi 34 puana yükselebilecek bordo-beyazlılar, Bodrum FK ve Corendon Alanyaspor'un tüm maçlarını kaybederek 34 puanda kalmaları durumunda 3'lü averajla iki rakibini de geçemeyecek.