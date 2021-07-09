Hatayspor Kulübünde olağan genel kurul 16 Temmuz'a ertelendi
Hatayspor Kulübünün olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 16 Temmuz'a ertelendi.
Hatayspor Kulübünün olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 16 Temmuz'a ertelendi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Binası'nda yapılması planlanan kongrede, yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Genel kurul, 16 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de yeterli çoğunluk aranmaksızın aynı salonda gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu