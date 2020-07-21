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Hatayspor Kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Hatayspor Kulübü, düzenlenen yönetim kurulu toplantısıyla 2020-2021 sezonunda yönetiminde görev alacak isimleri belirledi.

Hatayspor Kulübü yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı
21.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:34

Hatayspor Kulübü, düzenlenen yönetim kurulu toplantısıyla 2020-2021 sezonunda yönetiminde görev alacak isimleri belirledi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun onursal başkan Lütfü Savaş başkanlığında yeni görev dağılımını belirlemek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Bu kapsamda alınan kararla kulübün yeni görev dağılımının şu şekilde oluşturulduğu bildirildi:

"Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan, Başkan Vekilleri Aydın Toksöz ile Mustafa Baştuğ, Genel Sekreter Mustafa Özat, Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı, Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Sayman ve Taraftarlardan Sorumlu Yöneticiler Mehmet Bozkurt ile Selçuk Akıllı, Altyapı Sorumluları Mehmet Savaş, Nevzat İnan, Doğan Samsun, Sponsorluk, Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Yöneticileri Aydın Toksöz, İhsan Ar, Osman Oğuzhan Çolak, Hatay Stor'dan Sorumlu Yönetici Selçuk Akıllı, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi İbrahim Edhem Sunar."

Açıklamada ayrıca, yeniden yapılanan futbol şubesinde sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak, sportif direktör yardımcılığına Gökhan Zan'ın getirildiği, Murat Bereket'in idari menajerlik görevine devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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