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Hatayspor Kulübü için bağış kampanyası başlatıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor için bağış kampanyası başlatıldı.

17.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:47

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor için bağış kampanyası başlatıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından "birlikte daha güçlü" sloganı ile başlatılan bağış kampanyasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Vali Doğan, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Hataysppor'un kısıtlı imkanlara rağmen güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasının Hatay için büyük bir şans olacağını belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Şu anda ligdeki üçüncü takım ile aramızda yedi puan var, bu bizim için büyük avantaj. Bu avantajı sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyonluğu ilan etmemiz lazım. Bunun için de bir miktar desteğe ihtiyacımız var. Hatay'ın hepsi zaten takıma kenetlenmiş vaziyette. Bu kampanya çerçevesinde takımı en azından sezon sonuna kadar destekleyip onu götürebilecek bir miktarı yakalamak istiyoruz. Herkes gücü oranında ne kadar katkıda bulunursa seviniriz. Bugün bu işi yapmak lazım. Bu işi yaparsak inşallah Süper Lig'e hep birlikte çıkmış oluruz."

Geçen sene yapılan bağış kampanyasında 3 milyon 400 bin civarında para toplandığını hatırlatan Doğan, bu yıl ki kampanyanın da karşılık göreceğini düşündüğünü belirtti.

Vali Doğan, Hatay'ın yeni stat yapım çalışmalarının devam ettiğini ve bu kapsamda stadın 20 Eylül'e kadar çim ve koltuk işinin de bitmiş olacağını sözlerine ekledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da, bu sezon ipi doğrudan göğüsleme şanslarının yüksek olduğunu ifade etti.

Hatayspor için her türlü imkanı zorladıklarını dile getiren Savaş, "Hepimiz taşın altına gövdemizi koyduk. Çok şükür şu anda Hatayspor, yıllardır hasretini çektiği Süper Ligin eşiğindeyiz. Tabii ki, çok yüksek maliyetlerle seyreden bir lig ve hemşehrilerimizin desteğine tekrardan ihtiyacımız var." dedi.

Savaş, Hatay'a yapılan yeni stada, takıma 3 milyon lira bağış yapan iş adamı Recep Atakaş isminin 10 yıllığına verileceğini dile getirdi.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz de, bağış kampanyasına katkı sağlayacak herkese teşekkür ederek, takımın cuma günü oynayacağı İstanbulspor maçından galibiyetle dönmesini diledi.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, Hatayspor Kulübü Derneğinin QNB Finansbank "TR31 0011 1000 0000 0083 0026 56", Denizbank "TR02 0013 4000 0168 5749 4000 04" IBAN nolu hesabına bağışta bulunabileceği bildirildi.

Hatayspor Kulübü için bağış kampanyası başlatıldı

Kaynak: AA

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