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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yeni Hatay Stadı'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

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