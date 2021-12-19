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Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda Trabzonspor maçında 70 dakika ve üzeri oynayan oyuncular yenilenme, diğer futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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