Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
01.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 20:06
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş