Hatayspor kongreye gidiyor
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Hatayspor kongreye gidiyor

Hatayspor kongreye gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Olağan Genel Kurul yapacağını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Olağan Genel Kurul yapacağını açıkladı. Kongre 9 Temmuz'da gerçekleşecek. Çoğunluk sağlanamazsa 16 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Hatayspor, Olağan Genel Kurul'unu 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Salonu'nda saat 18.00'de yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 16 Temmuz tarihinde aynı yer ve aynı saatte gerçekleşecek. Yapılacak olağan genel kurulda gündem maddeleri görüşülecek, ayrıca Hatayspor Kulübü'nde yönetimde de değişikliklerin yaşanması bekleniyor. - HATAY

Hatayspor kongreye gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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