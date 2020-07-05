Hatayspor-Keçiörengücü: 1-0 STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin TuğralHATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx)(Dk 89. Soner xx),Aabıd (xx) (Dk. 68 Rahman Buğra xx), Mirkan (xx), Selim (xx)(Dk.61 Caner xx), Alican (xx) Dk. 46 Gökhan xx), Mesut (xx), Qualı (xx)(Dk.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin TuğralHATAYSPOR: Akın (xx), Kubilay (xx)(Dk 89. Soner xx),Aabıd (xx) (Dk. 68 Rahman Buğra xx), Mirkan (xx), Selim (xx)(Dk.61 Caner xx), Alican (xx) Dk. 46 Gökhan xx), Mesut (xx), Qualı (xx)(Dk.61 Barbosa x), Sadi (xx),Yusuf (xx), Popov (xx)KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) Erdi (xx), Süleyman (xx), Burak (xx) (Dk.63 Uğur x), Madında (xx)( Dk. 77 Ishak x), Abdulkadir (xx), Kone (xx)(Dk. 77 Bokıla x), Mendy (xx)( Dk. 70 Cem x), Samet (x), Dıabang (x), Hüsamettin (x)GOLLER: Dk. 90+4 Soner ÖrnekSARI KARTLAR: Alican, Soner (Hatayspor)- Mendy, Kone, (Keçiörengücü)TFF 1'inci Lig'in 32'inci haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Keçiörengücü'nü 90+4'üncü dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük avantaj elde etti. Hatayspor'un golü oyuna 89'uncu dakikada giren Soner Örnek kaydetti.

Kaynak: DHA