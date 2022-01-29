Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatay spor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri içindeki spor salonunda futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı takım, öğleden sonra yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.