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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA, Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatay spor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayseri spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri içindeki spor salonunda futbolcular, kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı takım, öğleden sonra yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Cuma, Spor, Haber

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