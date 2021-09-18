Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alan, pas, taktik, hava topu ve şut çalışması yaptı.
Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.