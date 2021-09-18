Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dar alan, pas, taktik, hava topu ve şut çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri
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