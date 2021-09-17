Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.
Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, taktik, dar alan ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlı takım, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri