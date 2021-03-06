Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

06.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:36
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve hava topu çalışması yaptı.

Antakya Atatürk Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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