Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Milli takımlarından dönen Adama Traore, Ayoub El Kaabi ve Munir Mohand??????? Mohamedi'nin de katıldığı antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.