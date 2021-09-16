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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, pas, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri
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