Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, pas, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri