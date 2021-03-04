Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
04.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:07
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında 7 Mart Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık 1saat 20 dakika süren antrenmanda dünkü Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğerleri pas ve dar alan çalıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş