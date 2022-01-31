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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Erdal Türkoğlu - Spor
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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Erdal Türkoğlu - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Cuma, Spor, Haber

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