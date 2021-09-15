Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.
Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.