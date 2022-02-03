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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA, Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Haber

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