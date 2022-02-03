Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.