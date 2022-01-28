Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

AA, Salim Taş - Spor
 - Güncelleme:
Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Cuma, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title