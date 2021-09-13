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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Haberler | Spor
Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Eylül Pazar günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise dinamik ısınma, çabukluk, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat sürdü.

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Spor Haberleri
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