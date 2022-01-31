Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, Kayserispor ile Kadir Has Stadı'nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak. - HATAY