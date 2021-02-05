Hatayspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
05.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:50
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.
Ligde 23. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen bordo-beyazlılar, 35 puanla 6. sırada bulunuyor.
Takımda kart cezalısı Ruben Riberio ve Pablo Santos, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş