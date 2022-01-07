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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, pas, hava topu, taktik ve dar alan çalıştı.

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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