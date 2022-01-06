Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan, hücum ve savunma taktiği çalıştı.
Basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü
AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri
Haberi Kaydet