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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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