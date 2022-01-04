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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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