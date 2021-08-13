Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve şut çalışmaları üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz