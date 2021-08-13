Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve şut çalışmaları üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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