Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eti

04.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:38
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Hatayspor, yarın sabah yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının kentteki hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Hakan Kutlu Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:40:42. #1.15#
title