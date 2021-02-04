Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eti
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Hatayspor, yarın sabah yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının kentteki hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş