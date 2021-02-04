Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Hatayspor, yarın sabah yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının kentteki hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş