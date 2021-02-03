Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

03.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:44
Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayanlar yenilenme, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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