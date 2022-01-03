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Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatay spor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki spor salonunda yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Fitness idmanıyla devam eden çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü.

Bordo-Beyazlı ekip, öğleden sonra yapılacağı antrenmanla günü çift idmanla tamamlayacak.

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Erdal Türkoğlu - Spor Haberleri

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