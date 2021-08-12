Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışmaları üzerinde durdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş