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Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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