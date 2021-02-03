Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

03.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:21
Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

ATAKAŞ Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

ATAKAŞ Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11 oynayanlar yenileme idmanı yaptı. Takımın diğer oyuncuları ise, pas drili ve dar alan çalışması yaptı.

Öte yandan, Olimpik Lyon takımından transfer edilen sol bek oyuncusu Youssouf Kone de takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. İdman yaklaşık bir saat yirmi dakika sürdü.

Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kart ile cezalı duruma düşen Pablo Santos ve Ruben Ribeiro, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. 


Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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