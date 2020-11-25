Hatayspor - Karacabey Bld. maçı ne zaman saat kaçta? Hatayspor - Karacabey Bld. hangi kanalda? Hatayspor - Karacabey Bld. maçı şifresiz canlı şifresiz
25.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:17
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Hatayspor - Karacabey Bld. maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hatayspor - Karacabey Bld. maçı hangi kanalda? Hatayspor - Karacabey Bld. maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Hatayspor - Karacabey Bld. maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Hatayspor - Karacabey Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Hatayspor - Karacabey Bld. maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor - Karacabey Bld. maçı hangi kanalda, hakemi kim? Hatayspor - Karacabey Bld. maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
HATAYSPOR - KARACABEY BLD. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hatayspor - Karacabey Bld., Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 25 11 2020 oynanacak. Maçın başlama saati 15:00.
HATAYSPOR - KARACABEY BLD. MAÇI HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Karacabey Bld., Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.