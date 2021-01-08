Hatayspor, Kamara'yı transfer etti
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Hatayspor, Kamara'yı transfer etti

08.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 18:37
Hatayspor, Kamara'yı transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kesselly Kamara'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kesselly Kamara'yı renklerine bağladı.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'de ve TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giymiş Liberyalı genç forvet oyuncusu Mohammed Kesselly Kamara ile 2.5 +1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Sayın Lütfü Savaş katıldı. Mohammed Kesselly Kamara'ya ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.


Hatayspor, Kamara'yı transfer etti
Hatayspor, Kamara'yı transfer etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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