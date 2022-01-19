Hatayspor kadrosunu güçlendirip Avrupa'ya gitmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapacağı yeni transferlerle kadrosunu güçlendirerek, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlemek istiyor.

Ara transfer döneminde 2 futbolcuyla anlaşan Hatayspor, 1 veya 2 oyuncuyu daha renklerine katmak için çaba sarf ediyor.

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine ara transfer döneminde teknik ekibin isteği ve yönetim kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Şu ana kadar iki futbolcuyu kadrolarına kattıklarını belirten Özat, "Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan ve Mısır'dan Mahmud Kahraba'yı sol kanat oyuncuları olarak transfer ettik. Başka transferler için görüşmelerimiz devam ediyor. Oyuncularla, kulüpleriyle ve menajerleriyle diyalog halindeyiz." dedi.

" Gelecek yılları da düşünerek gelecek vadeden oyunculara yönelmeyi istiyoruz"

Özat, takım kadrolarını daha da güçlendirerek başarıyı yakalamayı istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Transfer komitemiz, teknik ekibimiz ve onursal başkanımız Lütfü Savaş'ın değerlendirmeleri doğrultusunda bir yol alıyoruz. Zaten iki transferimiz hızlı bir şekilde oldu. İnşallah 1-2 oyuncu daha eğer bizim koşullarımıza ve bizim ilkelerimize uygun olursa alacağız. Hem Türk hem de yabancı oyunculara bakıyoruz. Gelecek yılları da düşünerek gelecek vadeden oyunculara yönelmeyi istiyoruz. Fakat ekonomik koşulları var. Bizim gördüğümüzü diğer kulüpler de görüyor. Ama Hatayspor'un duruşu, teknik ekibin ve futbolcuların aile havası futbolcular için bir cazibe noktası haline geliyor. İnsanlar daha önce İstanbul veya büyük kentlerde oynamak isterken şimdi Hatay'ı tercih etmeye başladılar. Bir sınır kenti olmamıza rağmen. Ama bunun esas nedeni Atakaş Hatayspor'daki aile ortamının ve ilkeli duruşumuzun etken olduğunu düşünüyorum."

"Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz"

Özat, transfer edecekleri oyuncuların etik değerlerinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek " Oyuncularda özellikle aradığımız gelecek vaat eden olması, uzun yıllar bize hizmet etme potansiyeli olması ve aile ortamına uyumlu olması. Oyuncuların etik değerleri de bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Ligde bulundukları konumdan memnun olduklarını ifade eden Özat, şöyle devam etti:

"Bu ekonomik bütçeyle ikinci yılımızda bu seviyelerdeyiz, Gönül daha da iyi yerlerde olmamızı isterdi. Ama şu anda da gayet iyi yerdeyiz. Bunun en büyük sebeplerden bir tanesi ilkeli ve etik duruşumuz olduğunu düşünüyorum. Teknik ekip, onursal başkanımız ve yönetim kurulumuz bu konuda çok hassasız. Diğer oyuncular da buradaki hassasiyetimizi bilerek bir aile, bir kolej havası yaratmaya çalışıyoruz. Çok değişik lig yaşıyoruz. 3 büyükleri görüyorsunuz. Üç defa üst üste galibiyet alan bir anda potaya girebiliyor. Bence çok heyecanlı, izleyenler için çok aksiyonu yüksek, sürprizleri dolu bir lig. Biz de bu sürprizlerin olumlusunu yaşamak istiyoruz. Gönül daha iyi yerde olmamızı istiyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Gönlümüz Avrupa Kapısı'na katılmak istiyor. Ama bu yol bizi nereye götürür bilemiyoruz. Avrupa'ya gitmeyi çok istiyoruz. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Olur mu, olmaz mı her haftaki performansımız bunu belirleyecektir."

Özat, takımın başarısında taraftar desteğinin her zaman önemli olduğunu belirterek taraftarın takımlarının yanlarında olmaya devam etmesini istedi.