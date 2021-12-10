Hatayspor Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatayspor'da, Dragana Zubac, Lauren Cox, Kalani Brown ve Ayşegül Günay ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 oyuncularıyla yollarını ayırdıklarını söyledi.

Zubac ve Cox ile takımın kimyasının uyuşmadığı için yollarını ayırdıklarını, Brown ve Ayşegül Günay'ın da özel sebeplerinden dolayı takımdan ayrıldığını aktaran Akın, "Kalani Brown, yarın Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceğimiz Antalya 07 ile olan karşılaşmada son kez takımla sahada yer alacak. 4 oyuncumuza da bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Akın, transfer çalışmalarının da titizlikle sürdüğünü sözlerine ekledi.

AA / Lale Köklü Karagöz - Spor Haberleri

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