Hatayspor, İstanbulspor'un konuğu olacak TFF 1'inci ligin 29'uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan lider Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1'inci ligin 29'uncu haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan lider Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Melmet Altıparmak idaresinde Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı. 5'e 2 dar alan ve hava topu çalışması yapan güney ekibi, öğleden sonra havayoluyla İstanbul'a hareket edecek. Ligde ikinci sıradaki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan bordo-beyazlılar, topladığı 33 puanla 13'üncü sırada yer alan rakibi İstanbulspor karşısında galip gelmek istiyor. Hatayspor'da sakatlığı bulunan Rahman Buğra Çağıran dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: DHA