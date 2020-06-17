Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı kafile Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maç öncesinde bugün akşam saatlerinde hava yolu ile İstanbul'a gitti.

Hatayspor, korona virüs salgını dolayısı ile lige verilen ara öncesinde son olarak evinde Ümraniyespor'u konuk etmiş ve mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. - HATAY

Kaynak: İHA