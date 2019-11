24.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:18

- Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından

Toysal: "Bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaktık, biz de bunun bilicindeyiz"

Avcı: "Golü atanın kazanacağı bir maçtı"

HATAY - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Hatayspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaklarını ve tepkiler olabileceğini belirterek, "Hafta başından beri zor bir müsabaka olacağını zaten biliyorduk. Genç ve dinamik bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyorduk. TFF 1. Lig'de şu ana kadar ki istatistiki verilerde bizimle beraber topa sahip olma, pas yüzdesi en yüksek olan bir takıma karşı mücadele ettik. Bu maçtan sonra bütün istatistiki veriler bizim lehimize döndü. Belki taraftar maçın sonucunun haricinde oyun olarak belki keyif almamış olabilir. Bunu saygı ile karşılıyorum ama ortada bir gerçek var Hatayspor şu an puan farkı ile lider. Bunun keyfini çıkaracağız, eksiklerimiz varsa bunu biz halledeceğiz, saha içi ve dışı. Oyuncularımız da bunun bilincinde, hepsi üst düzey profesyonel, karakterli oyuncular. Bundan sonraki süreçte illa bu tarz maçlar oynanacak, tepkiler olacaktır, gayet normal. Yalnız taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; her zaman takımın yanında olsunlar, her zaman destek versinler ki, bu tarz sıkıntılı süreçte her zaman için pozitif bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Dünkü oynanan maçlara bakacak olursak, Ümraniye takımı son dakikada gol attı, Erzurum takımı son saniyede gol attı. Olabiliyor, bu tarz sıkıntılı maçlar oynayacaktık, biz de bunun bilicindeyiz. Üç puan aldık, mutluyuz. Puan farkı ile lider olduğumuz için ekstra mutluluğumuz devam edecek. Seviyemizi korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise iki takım için de önemli bir maç olduğunu vurgulayarak, "Bugün Hatayspor için de, bizim için de çok önemli bir maçtı. Mücadelesi yüksek, fakat pozisyonu çok az bir maç oldu. Çünkü taktiksel olarak, biz karşılık veriyoruz, onlar karşılık veriyor. Golü atanın kazanacağı bir maçtı diye düşünüyorum. Biz artık önümüzdeki maçlara bakacağız, Hatayspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Hatayspor - İstanbulspor maçının ardından