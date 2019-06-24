Hatayspor, İlhan Palut ile "devam" kararı aldı

Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör İlhan Palut'un sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin yenilendiği ve yeni sezonda teknik direktör Palut ile devam kararı alındığı bildirildi.

İmzaların atıldığı törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Toksöz katıldı.

Kaynak: AA