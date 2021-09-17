Hatayspor ile Kayserispor 3. kez karşılaşıyor

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Hatay Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde 2 kez karşılaştı. Geçen sezon Hatay'da oynanan maçı Kayserispor 3-1 kazanırken Kayseri'de oynanan maçı ise Hatayspor 1-0 kazanmıştı. Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçlarda 5 gol atıldı. - KAYSERİ

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