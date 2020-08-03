Hatayspor, hazırlıklarına yarın Erzurum'da başlayacak
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, ilk etap kamp çalışmalarına yarın Erzurum'da başlayacak.
03.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:58
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, ilk etap kamp çalışmalarına yarın Erzurum'da başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların yarın Erzurum'da toplanıp, sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampına start vereceği belirtildi.
İlk etap kamp çalışmasının 19 Ağustos'ta tamamlanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA