20.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:32

TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor, Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, takımın defans oyuncusu Hamidou Maiga'nın anlaşmalı olarak takımla ilişkinin kesildiğini bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA