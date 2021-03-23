Hatayspor, haftanın ikinci antrenmanını tamamladı
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Hatayspor, haftanın ikinci antrenmanını tamamladı

23.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:04
Hatayspor, haftanın ikinci antrenmanını tamamladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Hatayspor, bugün yaptığı antrenmanla haftanın ikinci idmanını tamamladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Hatayspor, bugün yaptığı antrenmanla haftanın ikinci idmanını tamamladı.

Sabah saatlerinde spor salonunda kuvvet idmanıyla güne başlayan Hatayspor, akşam saatlerinde Osman Çalgın Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrasında 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Hatayspor, haftanın ikinci antrenmanını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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