Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak
18.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:45
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekipte Gökhan Karadeniz kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş