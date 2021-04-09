Hatayspor, Göztepe'ye hazırlanıyor
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Hatayspor, Göztepe'ye hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hatayspor, Göztepe'ye hazırlanıyor

Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

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Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesi son antrenman yapıldı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak. Mücadelede öncesi Hatayspor, hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürüdü.

Hatayspor'da maç öncesi kart cezalısı bulunmazken, sakatlıkları devam eden Selim Ilgaz ve Soner Örnek forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle büyük yara alan bordo-beyazlı ekip 31 maçta aldığı 14 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, bu karşılaşmalarda 51 gol atıp, kalesinde 37 gol gördü.

Ünal Karaman yönetiminde ise 2 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, 32 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgiyle 43 puanla 10. sırada yer alıyor. İzmir ekibi bu mücadelelerde 46 gol atıp, 42 gol yedi.

Sezonun ilk yarısında iki takımın mücadelesinde Hatayspor, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. - HATAY

Hatayspor, Göztepe'ye hazırlanıyor
Hatayspor, Göztepe'ye hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 19:40:35. #1.15#
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