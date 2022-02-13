Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Burak Milli - Spor
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Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Yeni Hatay Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Atakaş Hatayspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

AA / Burak Milli - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Göztepe, Hatay, Spor, Haberler

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