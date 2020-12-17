Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
17.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:21
Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular kuvvet idmanı ve pas organizasyonu çalışması yaptı.
Bordo-beyazlı ekip, Göztepe ile 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı